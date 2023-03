Oscary 2023. Ups! Elizabeth Banks prawie przewróciła się na oczach milionów widzów

Elizabeth Banks to aktorka, reżyserka i producentka. Jej najnowszy film to słynny "Kokainowy miś", który właśnie jest w kinach. Banks podczas oscarowej nocy wręczała statuetkę za najlepsze efekty specjalne. Na scenę weszła w towarzystwie... niedźwiedzia. Jednak jeszcze krocząc do mikrofonu, potknęła się!