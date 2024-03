Oscary 2024. Reżyser przyniósł to na czerwony dywan. Rozczulił wszystkich

Bartosz Czartoryski w recenzji dla WP pisał: "Teraz potwór odzyskuje dawne ja, ponownie jest zdziczały i bezlitosny, to niepowstrzymana siła natury, również służąca za przestrogę i przenośnię. Japoński blockbuster spogląda nieco szerzej na konteksty społeczne, ale skupia się na tym samym, co nieśmiertelny klasyk Ishiro Hondy, to istna zbiorowa sesja terapeutyczna narodu doświadczonego przez wojenne traumy, rodzinny melodramat na tle rozoranego bombami kraju, a zarazem pochwała patriotycznej postawy obywatelskiej i wyrażenie poglądu, że jedynie wspólnie można stawić czoło problemom. Nawet jeśli mają one pięćdziesiąt metrów wysokości i atomowy oddech".