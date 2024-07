Ostatni film Emiliana Kamińskiego długo czekał na swoją premierę. Wreszcie widzowie go zobaczą

W oczekiwaniu na wybory przesunięto premierę na czerwiec, jednak szybko zorientowano się, że to miesiąc rozgrywek w piłkę nożną, teraz z kolei ludzie żyją głównie igrzyskami olimpijskimi. Ostateczna data premiery "U Pan Boga w Królowym Moście" to 25 października. Co ważne: od razu powstał 12-odcinkowy serial, który ukaże się w telewizji w wiosennej ramówce. Bromski tak wspomniał Emiliana Kamińskiego: