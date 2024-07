Ostatni wywiad. "Chciał bardzo mówić, ale choroba nam przeszkadzała"

"Cztery miesiące temu przyszedł z żoną żeby nagrać pierwszy odcinek mojego programu "Rozmowy (nie)wygodne" dla TVP Info. Była to jedna z najtrudniejszych rozmów, jakie prowadziłem w życiu. Chciał bardzo mówić, ale choroba nam się co chwilę wcinała do rozmowy. Myśl się rwała, słowa uciekały. Całość robiła przejmujące wrażenie" – napisał na Instagramie Mariusz Szczygieł.