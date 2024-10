Ostatnia rola Anny Przybylskiej była dość śmiała. Gdzie można zobaczyć film?

Ostatni film z udziałem Przybylskiej, "Bilet na Księżyc", wszedł do kin w 2013 roku. Wyreżyserowany został przez Jacka Bromskiego. To film obyczajowy opowiadający historię dwóch braci podróżujących nad morze w 1969 roku. Jeden z nich ma rozpocząć trzyletnią służbę w Marynarce Wojennej. W wyprawie dołącza do nich piękna Halina (nazywana też Roksaną), grana przez Przybylską. W braci wcielali się Filip Pławiak i Mateusz Kościukiewicz. W tym barwnym, ukazującym lata 60. filmie wykorzystano aż 40 przebojów takich wykonawców, jak The Animals, The Box Tops, The Turtles, The Fox, Mira Kubasińska i Breakout, Skaldowie, Alibababki, ABC i Halina Frąckowiak.