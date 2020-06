Ostatnia wola Romana Kłosowskiego. Pandemia wszystko pokrzyżowała

- Nic na to nie wskazywało. Romek nie miał aż takich dolegliwości, dlatego informacja o jego śmierci mnie zaskoczyła. Ciągle byliśmy w bardzo dobrym kontakcie. Był fantastycznym, uroczym facetem, ale przede wszystkim świetnym aktorem, który z dystansem wykorzystywał swoje warunki. Kiedy uważał któregoś z młodych kolegów za zdolnego, to wykorzystywał swoje wpływy, aby mu pomóc - wspominała zmarłego Zofia Czerwińska w rozmowie z WP.

Tak mówił sam aktor w rozmowie z "Super Expressem": - Chcę spocząć obok mojej Krysi. Najlepiej tu, w Warszawie, bo tu spędziliśmy prawie całe życie, najcudowniejsze lata. Wiem, że rodzina się na to zgodzi.

I dodaje: - Wszystko się zatrzymało. Mieliśmy zaplanowany termin na rocznicę, ale myślę, że to jakoś niedługo się wydarzy. Syn mi mocno pomaga, bardzo się zaangażował. Częściowo już wszystko zostało pozałatwiane, bo to są procedury, sanepid itd.

Jego największym wsparciem w życiu była ukochana żona. To ona pomagała mu w przygotowaniach do spektakli, gdy pogorszył mu się wzrok. Po jej śmierci Kłosowskiemu pomagała sąsiadka, a zarazem przyjaciółka. Gdy i ona przeszła udar, pojawiły się doniesienia o przeniesieniu aktora do domu opieki.