Ostatnie słowa przed śmiercią. Na planie zapanował chaos

"Nasze rodziny były tak blisko. To było takie piękne, móc przyglądać się ich szczęściu. Ale teraz to wszystko przepadło. Nasze życie jest puste i zrujnowane żałobą. To straszne, bo wszyscy byliśmy z nich dumni i z miłością patrzyliśmy na tę szczęśliwą rodzinę" - powiedział w rozmowie z "The Sun" ojciec Halyny Hutchins, nawiązując do jej męża i 9-letniego syna.