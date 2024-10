Oświeciński pomógł ofierze Rafała I. "To gangster i bandyta"

Oświeciński obiecał pomoc

Oświeciński dowiedział się o sprawie z listu, który napisał do niego Dawid K. - Ten chłopak do mnie napisał, czy mogę mu pomóc, bo on szuka jakiejś pomocy, bo oni od niego wszyscy się odwrócili i że on się boi o swoją rodzinę. No i napisałem, że mu pomogę. No i przyjechałem na tę rozprawę - powiedział Tomasz.