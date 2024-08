Oto jest! Tak wygląda prequel "Dziecka Rosemary"

"Dziecko Rosemary" z Mią Farrow w roli głównej trafiło do kanonu horrorów. Nakręcona przez Romana Polańskiego historia z muzyką Krzysztofa Komedy podbiła świat, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych obrazów w popkulturze. Co więcej, "Dziecko Rosemary" doceniono dwiema nominacjami do Oscara - dla Ruth Gordon za drugoplanową rolę (zdobyła tę statuetkę) i dla Romana Polańskiego za najlepszy scenariusz adaptowany. Były już próby odświeżenia tej historii. Po ponad 50 latach wracamy do starej kamienicy opanowanej przez satanistów.

"Apartament 7A" ze straumatyzowaną Julią Garner

Krótkie przypomnienie: W "Dziecku Rosemary" poznaliśmy małżeństwo Woodhouse'ów, którzy wprowadzili się do starej kamienicy Bramford. Rosemary w dziwnych okolicznościach zaszła w ciążę, po tym pojawiło się u niej mnóstwo niepokojących objawów. Chudła, była blada i miała ochotę na krwiste mięso. Ona i jej przyjaciel zaczęli podejrzewać, że ktoś związał przeciwko niej spisek. Podejrzewali sąsiadów, jednak gdy zaczęli być blisko prawdy, przyjaciel nagle zapadł w śpiączkę i umarł.

To, co pokazał najlepiej w swoim filmie Polański, to kobietę w potrzasku, której odbiera się prawo do decydowania o swoim ciele, przyszłości i w ogóle życiu. Sataniści w trakcie czarnej mszy doprowadzili do tego, że Rosemary zaszła w ciążę z diabłem, a po porodzie jest podtruwana i okłamywana, że dziecko nie przeżyło.

Po 56 latach od premiery "Dziecka Rosemary" dostaniemy nowy film. Będzie przedstawiał wydarzenia sprzed tego, co stało się w mieszkaniu Woodhouse'ów. Do kamienicy zarządzanej przez grupę emerytów wprowadzi się młodziutka tancerka po trudnych przejściach. Chce być sławna i zdolna, ale wypadek przekreśla jej szanse w balecie. Niedługo po wprowadzeniu się do apartamentu zaczyna doświadczać nadprzyrodzonych zjawisk, które zaczynają ją coraz bardziej przerażać.

Spuścizna "Dziecka Rosemary"

Od znalezienia baletowego pantofelka, który wydawał się należeć do poprzedniej lokatorki, po niepokojące wypowiedzi zarządczyni budynku, dzień po dniu Terry gubi się w labiryncie niepokojących wydarzeń. Ostatecznie, szukając porady, zwraca się do kościoła, gdzie słyszy niepokojące słowa o "nieludzkich działaniach" dotykających poprzedniczkę w mieszkaniu.

Szereg tajemniczych i przerażających zdarzeń toczy się dalej, aż do momentu, gdy podczas wizyty ginekologicznej nieznane siły przerywają badanie. - To rola, do której zostałaś urodzona. Dziecko tu zostanie - słyszy.

W sieci pojawił się już zwiastun "Apartamentu 7A", który prezentuje cały szereg niepokojących scen. To, co rzuca się w oczy, to bezpośredniość twórców, którzy nie będą bawić się z widzem w kotka i myszkę. W zwiastunie trudno o subtelność i niepokojący klimat, jaki wprowadził Roman Polański.

"Apartament 7A" pojawi się na platformie Paramount+ 27 września tego roku.