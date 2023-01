Pamela Anderson przyłapała aktora na trójkącie. "Nie mogłam przestać patrzeć"

"Pan Nicholson miał obok siebie dwie piękne kobiety. Chichotali, całowali się przy ścianie, ocierali się o siebie. Weszłam do łazienki, by skorzystać z lustra. Nachyliłam się przy zlewie, by poprawić makijaż. Próbowałam nie patrzeć na nich, ale nie mogłam się powstrzymać i złapałam jego wzrok w lustrze. Chyba to doprowadziło go na szczyt, bo wydał zabawny dźwięk i powiedział: 'Dzięki, moja droga'" - opisuje Anderson.