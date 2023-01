Przygnębiające doniesienia o stanie Jacka Nicholsona. Rodzina jest przerażona

"Jestem singlem i pewnie umrę w samotności. Ale dobrze mi z tym. Chciałbym przeżyć tę ostatnią miłość, ale to raczej się nie wydarzy. Nie mogę natomiast zaprzeczyć mojej tęsknocie za tym. Nie mogę już podrywać na ulicy nieznajomych kobiet i to nie ja o tym zdecydowałem, po prostu to nie wydaje się w porządku w moim wieku. Osiągnąłem wszystko, o czym mężczyzna może zamarzyć, ale nikt nie może powiedzieć, że mam na koncie sercowe sukcesy" - powiedział w rozmowie z magazynem "Closer".