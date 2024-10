Pamela Anderson wraca w wielkim stylu. Mówi o trwającej dwie dekady depresji

Trudne początki

Pamela opowiedziała również o swoim dzieciństwie oraz skromnych początkach w Kolumbii Brytyjskiej. Dorastała jako niepokorne dziecko, zainspirowane przez swojego fińskiego dziadka. To on nauczył ją, że świat nie kończy się na małym miasteczku, z którego pochodziła. - Na wyspie ludzie rzadko odchodzą, ale jeśli to zrobią, zawsze jest o czym mówić. Dałam im materiał do plotek do woli, bez opłat – żartowała Anderson.