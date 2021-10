Nie "Bond", nie "Venom". Ten film jest teraz największym przebojem na świecie

Film "The Battle At Lake Changjin" musiał być oczywiście wyświetlany we wszystkich chińskich kinach, co przełożyło się na rekordową liczbę pokazów. Od czwartku do niedzieli, każdego dnia film wyświetlany był na 157 tys. seansów. Szacuje się, że w ciągu czterech dni wojenny dramat obejrzało w Chinach ponad 30 mln widzów.