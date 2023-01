Para youtuberów spędziła dzień z Shelley Duvall. Pokazała, jak dziś wygląda słynna aktorka

Shelley Duvall na lata usunęła się w cień i unikała show-biznesu. Zresztą, robi to do dziś. Jest jednak otwarta na spotkania z fanami. Para youtuberów spędziła z nią dzień. Widzowie dzięki ich nagraniu mogą zobaczyć, jak dziś wygląda i jaki ma stosunek do jednego z najsłynniejszych filmów, w których zagrała.