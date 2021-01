Patrick Stewart pojechał się zaszczepić. Czekał 4 godziny w samochodzie

Raczej nie ma fana popkultury, który nie kojarzyłby sir Patricka Stewarta. Dla jednych na zawsze będzie kapitanem Jean-Luc Picardem z serii "Star Trek", a dla innych profesorem Charlesem Xavierem z superbohaterskiego uniwersum "X-Men". Choć Stewart nie gra już tak często w filmach czy serialach, jak miało to miejsce w przeszłości, to jednak nie pozwala o sobie zapomnieć.

Z racji swojego wieku (w lipcu skończy 81 lat) Stewart należy do osób z grupy podwyższonego ryzyka ciężkim przebiegiem Covid-19, więc koniecznością było, by aktor zaszczepił się jak najszybciej. W grudniu zrobił to już jego kolega z planu X-Menów, Ian McKellen . Teraz przyszedł czas na Stewarta, który przyjął swoją dawkę w ubiegłym tygodniu. Gwiazdor musiał się naczekać na swoją kolejkę naprawdę długo – całe cztery godziny siedział w samochodzie przed kliniką, która znajduje się na stadionie w Los Angeles.

Ryszard Kalisz krytykuje system programu szczepień na COVID-19

Co więcej, Stewart uchwycił moment, w którym otrzymał szczepionkę. Nagranie umieścił na swoim Twitterze. "Dziękuję bardzo, wykonujesz świetną robotę" – powiedział do lekarki. Gdy Stewart wspomniał o tym, że stał prawie cztery godziny w kolejce, to jego towarzyszka, zapewne żona Sunny Ozell, dodała, że "naprawdę było warto". Nagranie możemy obejrzeć w mediach społecznościowych Stewarta. Gwiazdor dodał także parę słów do swojego posta, w którym podziękował wszystkim osobom walczącym z pandemią.