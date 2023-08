Patrick Swayze walczył do samego końca. Rodzina do dziś nie wybaczyła jego żonie

Choć wiele kobiet wzdychało do Swayze’ego, on był wierny swojej żonie, z którą spędził 34 lata. Niestety po śmierci gwiazdora zaczęto podważać wielką miłość, jaką go obdarzyła. Wdowa chętnie opowiadała w mediach o bezgranicznym i odwzajemnionym uczuciu, ale krewni aktora mieli o niej najgorsze zdanie i oskarżali o sfałszowanie testamentu.