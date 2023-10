Patryk Vega na pokazie mody. Zmienił się nie do poznania

Był to nie lada cios dla reżysera, który jeszcze kilka lat temu bił rekordy popularności. Nawet "Polityka" z 2019 r. przyciągnęła do kin 1,9 mln widzów, a najpopularniejsze hity "Pitbull. Niebezpieczne kobiety", "Botoks" czy "Kobiety mafii" miały od 2 do prawie 3 mln widzów.