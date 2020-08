Plakat do filmu "Pętla". Internauci nie zostawiają na nim suchej nitki

Patryk Vega ujawni taśmy z politykami. Zdradził, skąd je ma i co na nich będzie

"Vega powinien zmienić kategorię swoich filmów na porno. To jest obrzydliwe i nie potrzebne w jego produkcjach. Tęsknię za czasami Pitbulla pierwszej części. To było kino naturalne czasem do bólu, ale autentyczne" - podkreślała z ubolewaniem jedna z internautek.