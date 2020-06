Patryk Vega szokuje kolejnymi nagraniami. Pokazał, jak pracownice burdeli manipulowały klientami

Patryk Vega od kilku tygodni promuje swoje nowe dzieła - fabularną "Pętlę" oraz dokument "Afera podkarpacka " poświęcone temu samemu tematowi. Reżyserowi udało się dotrzeć do osób zamieszanych w proceder nagrywania sekstaśm z udziałem polityków, prokuratorów i biznesmanów. Rzekomo Vega widział też same taśmy i mówi też o udziale biskupów.

W najnowszym fragmencie dokumentu opublikowanym w sieci znalazły się wypowiedzi jednego z oficerów CBŚP, który był klientem podkarpackich burdeli, a zdobytą w tym miejscu wiedzę wykorzystywał w pracy. Poza tym Vega oddał głos tancerkom z klubu Alexa i Żeni, które wzięły udział w "Mam talent". Ku zaskoczeniu wielu na nagraniu pojawia się Szymon Hołownia i Marcin Prokop w otoczeniu pań z Podkarpacia podczas castingu do telewizyjnego show.

Jak to zwykle bywa u Vegi, wypowiedzi bohaterów szokują. Były agent twierdzi, że podczas stosunku z prostytutką eksplodowały jej sztuczne piersi. Mężczyzna zdradził też swoje preferencje seksualne, co wskazuje na to, że jest uzależniony od seksu.