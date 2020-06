Istnieją sekstaśmy na polityków? Vega ujawnił nowy klip

"Przyjechał do nas minister poprzedniego rządu. No i jasne, że chciał się zabawić" - mówi jeden z braci, którzy otworzyli na Podkarpaciu sieć domów publicznych. Patryk Vega dotarł do prawdziwych bohaterów afery podkarpackiej. Pokazał pierwszy urywek tego, co udało mu się nagrać.

Patryk Vega pokazuje fragment rozmów z prawdziwymi bohaterami afery podkarpackiej (East News, Instagram)