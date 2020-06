Bohaterki afery podkarpackiej wystąpiły w "Mam talent". Vega publikuje nagranie

"Pętla" wywołuje gorące dyskusje, a jeszcze daleko do kinowej premiery (zaplanowana jest na wrzesień). Nowy film Vegi ma przedstawiać to, co kilka lat działo się na Podkarpaciu w świecie przestępczym. Tam pod przykrywką ekskluzywnych klubów działały domy publiczne. Były to wyszukane miejsca, które przyciągały celebrytów, polityków, i jak punktuje Vega - także duchownych.