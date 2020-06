Patryk Vega zapowiada nowy film. Fani dopytują, co ze "Small World"

Na Instagramie zamieścił wideo, w którym powiedział: - Cześć, tu Patryk Vega, wracamy do życia, wracamy do kin. Już jutro o 9 rano zaprezentuję wam zwiastun mojego najnowszego filmu "Pętla".

Fani zaczęli dopytywać o inny film, który wcześniej zapowiadał Vega: - Co ze "Small World"?

Antek Królikowski o skandalach wokół Vegi. "Trochę się bałem"

Co ciekawe, pandemia koronawirusa nie powstrzymała Vegi przed pracą na planie. Środowisko filmowe ostro go za to krytykowało.