Paul Sorvino został przemilczany na Oscarach. Córka jest oburzona

"Czuję się niesamowicie zraniona i zszokowana, że ogromny wkład mojego ojca w świat kina został pominięty. To zaskakujące i nie do uwierzenia, że mój ukochany ojciec i wielu innych niesamowitych, genialnych aktorów zostało pominiętych. Oscary zapomniały o Paulu Sorvino, ale reszta z nas nigdy na to nie pozwoli" - napisała Mira w post scriptum.