Paweł Deląg pracował w Rosji. Wojna przekreśliła 10 lat jego życia

Jestem przekonany, że najbardziej przyczynią się do tego dwie kwestie. Po pierwsze bardzo potężne załamanie gospodarki na skutek sankcji. Już dziś widać to coraz wyraźniej. A druga sprawa – zaraz do Rosji zaczną wracać ciała poległych. Rosja oczywiście stara się ukrywać sprawę swoich strat najbardziej jak się da – jeden z kolegów mówił mi nawet o tym, że z terenu Ukrainy dochodzą sygnały, że rosyjskie jednostki nie zbierają swoich poległych. Ukraina apeluje do Czerwonego Krzyża, żeby się tym zajmował. Ale na dłuższą metę nie da się tego ukryć. Zaraz rodziny zaczną się dowiadywać, że ich synowie nie wrócą z wojny. To może wywołać tąpnięcie, jeśli chodzi o rosyjskie podejście do tej sytuacji.