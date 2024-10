Pedro Pascal będzie miał od teraz jeszcze więcej fanów w Polsce. Właśnie polecił polską książkę

Urodzony w Chile aktor dość długo czekał na przełom w karierze. Po wielu małych telewizyjnych rólkach nareszcie wygrał casting do superprodukcji: zagrał Oberyna Martella w czwartym sezonie "Gry o tron". I chociaż koniec Oberyna był bardzo smutny i przerażający, to zapadł w pamięć widzom. Kolejną rolą w znaczącej serii był występ w hicie Netfliksa "Narcos", gdzie wcielił się w agenta walczącego z kartelem narkotykowym. Swoją pozycję w pierwszej lidze przypieczętował rolą Din Djarina w serialu Disney+ "Mandalorian" i oczywiście Joela w hicie platformy Max: "The last of us".