Piękna aktorka odbiła męża Halinie Frąckowiak. Dziś mówi: "nie czuję się winna"

- Zobaczyłam go i wiedziałam, że przyszedł do mnie. Po koncercie zaproponował mi, żebym zagrała w jego filmie. Kończył studia i ten film miał być jego pracą absolutoryjną. Zgodziłam się - opisywała w rozmowie z "Galą" początki tej znajomości. Wydarzyło się to w 1970 roku, dwa lata później byli już małżeństwem. Myśleli, że są dla siebie stworzeni, a przyjaźń będzie wspaniałą podwaliną dla związku do grobowej deski. Przekonanie nie trwało dłużej niż sześć lat.