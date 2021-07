Piękna i niebezpieczna. Superbohaterka podbiła serca widzów

"Czarna Wdowa" podczas premierowego weekendu zarobiła w amerykańskich kinach 80 mln dol. Właściciele multipleksów, szefowie wytwórni podkreślają, że są zaskoczeni dużą dynamiką powrotu do normalności, czyli do okresu przed pandemią koronawirusa. "Nie jesteśmy jeszcze w połowie drogi – stwierdził dyrektor generalny The Walt Disney Company Bob Chapek - Niemniej, trzeba zauważyć, że nasz tytuł w pojedynkę zarobił w kinach więcej pieniędzy niż podczas wcześniejszych weekendów wszystkie wyświetlane tytuły razem wzięte".