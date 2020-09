Piękne słowa Tomasza Komendy o narzeczonej. Opowiada o pierwszej randce

Tomasz Komenda zaczął nowe życie. Premiera filmu o tym, przez co przeszedł, odbiła się głośnym echem w całym kraju. Z wielu powodów. "25 lat niewinności" to wstrząsająca produkcja, która nie pozostawia nikogo obojętnym. A i na premierze sporo się działo. Komenda oświadczył się swojej dziewczynie - Ani Walter. Okazało się przy okazji, że kobieta jest w zaawansowanej ciąży. Takiego obrotu spraw pewnie nikt się nie spodziewał.

Po premierze ruszyła fala dobra. Tomasz Komenda dostał ogromne wsparcie od ludzi, którzy wcześniej go nie znali. Rafał Collins zaproponował mu pracę w jego i brata fundacji. Do Tomka zaczęli zgłaszać się też ludzie, którzy zaoferowali, że zawiozą go do ślubu, że usuną mu za darmo tatuaże, które zrobiono mu w celi.