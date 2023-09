PiS atakuje i promuje "Zieloną granicę". Już "dał" Holland 135 mln złotych

Daleko do "Barbenheimera", ale...

- Zamieszanie medialne wokół filmu "Zielona granica" rzeczywiście jest imponujące, szczególnie w porównaniu do typowych wyników medialnych innych produkcji kinowych - komentuje Marcin Szczupak z PSMM Monitoring & More. - Z całą pewnością nie jest to miara "Barbenheimera", czyli medialności wokół premiery filmów "Oppenhaimer" i "Barbie". Wtedy, na przestrzeni tygodnia, w dniach od 17 do 24 lipca br., odnotowaliśmy w mediach w sumie 52 tys. wzmianek na temat tych dwóch filmów, a raczej medialnego zjawiska, zatem było ich 4,5 razy więcej niż na temat "Zielonej granicy".