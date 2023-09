Minister zarządził emisję spotu przed "Zielną granicą". Kina reagują

Wysłaliśmy do MSWiA pytania o zarządzenie dotyczące spotu, o formalne powiązania ministerstwa z kinami i o możliwe sankcje za niezastosowanie się do polecenia. Do tej pory nie uzyskaliśmy odpowiedzi. O stanowisko poprosiliśmy także dystrybutora filmu "Zielona granica", Kino Świat. Firma odmówiła jednak komentarza.