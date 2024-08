Płaci cenę za palenie. Zmaga się z poważną chorobą

Dodajmy jeszcze, że rozdema płuc to choroba przewlekła. Objawy? Zmniejszona wydolność fizyczna, świszczący oddech, początkowo może pojawiać się po prostu niewielka zadyszka. Jak podaje ABC Zdrowie, czasem objawom towarzyszy suchy, poranny kaszel z flegmą. Rozedma płuc może doprowadzić do niewydolności oddechowej. Nieleczona może doprowadzić do rozwoju poważniejszych chorób, które trzeba wtedy leczyć antybiotykami.