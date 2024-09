Po 40 latach znów jest przebojem. W ten sposób widzowie żegnają aktora

W dniu śmierci aktora Arnold Schwarzenegger napisał na platformie X: "James Earl Jones był ikoną. To wszyscy wiedzą. Ja chciałbym wspomnieć o jego sercu. Kiedy kręciliśmy ‘Conana’, byłem nowym dzieciakiem w okolicy, a on nie mógł być dla mnie bardziej życzliwy. Zawsze chętnie czytał mi kwestie w swojej przyczepie i zawsze miał doskonałe rady aktorskie. Był fantastycznym mentorem, który nauczył mnie rzemiosła i Hollywoodu. Nie musiał tego robić, a to pokazuje, jak wielkie było jego serce. Będzie mi go brakować i nigdy go nie zapomnę".