Po diagnozie syna zadał lekarzowi dwa pytania. Moment, którego żaden rodzic nie chce doświadczyć

Jak pisaliśmy, Colin Farrell wychowuje syna Jamesa, u którego wiele lat temu zdiagnozowano zespół Angelmana. Aktor postanowił udzielić dużego wywiadu, w którym opisał szczegóły ich życia, leczenia, rehabilitacji i walkę o innych młodych pacjentów, którzy zmagają się z tą chorobą. - Od lat chciałem zrobić coś, by umożliwić rodzinom z dziećmi ze specjalnymi potrzebami otrzymanie wsparcia, na które zasługują, pomocy w wielu strefach życia - mówi aktor. Dodaje też, że wszystko to robi, by uhonorować właśnie Jamesa - powiedział w najnowszym wywiadzie.