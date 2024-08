Po filmie "Sekstaśma" zniknęła z Hollywood. Co z powrotem gwiazdy?

Już w 2022 r. pojawiły się doniesienia, że Cameron Diaz przerywa emeryturę i zagra w nowym filmie z Jamiem Foxxem. Razem zaczęli przygotowywać film "Back in action" dla Netfliksa ("Znowu w akcji"). - Niewiele osób o tym wie, ale po tym, jak zagraliśmy z Cameron w "Męskiej grze" i "Annie", zostaliśmy przyjaciółmi w prawdziwym życiu, i błagałem ją, żeby ponownie do mnie dołączyła. Wszyscy doskonale wiemy, że ma w sobie to coś… - wyznał Jamie Foxx, który w trakcie prac nad filmem trafił do szpitala.