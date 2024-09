Po położeniu dzieci spać piła wódkę. Kolejne mocne wyznanie Elle Macpherson

Elle Macpherson to australijska gwiazda modelingu i telewizji. Na koncie ma udział w kilku filmach, czyli np. w "Batman i Robin", "Lekcja przetrwania", "Miłość ma dwie twarze", ostatnią produkcją z jej udziałem jest serial "The Beautiful Life: TBL". W młodości spotykała się z Billym Joelem, który podobno o niej pisał w tekstach piosenek "This Night" czy "Uptown Girl". Macpherson wydaje właśnie książkę o swoim życiu, w której nie brakuje smaczków.

W wydanej na początku września książce "Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself" opowiedziała o swojej tajnej walce z uzależnieniem od alkoholu i kontrowersyjnym podejściu do leczenia raka piersi. Była supermodelka żyje w trzeźwości od ponad 20 lat. W książce oraz wywiadach ją promujących nie ukrywa jednak, że bywały lata, że po ułożeniu dzieci spać piła dużo wódki, którą następnie próbowała zwymiotować. - Myślałam, że jeśli zwymiotuję, w organizmie nie będzie alkoholu. Jakie to szalone? - wyznała.