Po skandalu odcina się od matki. "Nie potrzebuję pastora"

Hammer zaznaczył, że nie ma problemu z relacją matki z religią i wierzy, że każdy ma prawo do własnej duchowości. "Gdy napotykamy problemy, to czuję, że próbujesz nawracać mnie lub sprawić, by moja duchowość wyglądała dokładnie tak jak twoja" – wyjaśnił. Matka aktora miała odpowiedzieć: "Jako chrześcijanka wierzę, że do tego jesteśmy powołani. Ty jesteś powołany, by być aktorem, ja jestem powołana, by być ewangelistką".