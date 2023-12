Pobił wszelkie rekordy. Największy hit 2023 ląduje w streamingu

Film Gerwig ma szansę na statuetkę w aż dziewięciu kategoriach. Realnie jest ich jednak "tylko" siedem, ponieważ aż trzy nominacje przyznano za piosenkę. Widzowie po seansie nie mogli wyrzucić z głowy tych utworów: "Dance the Night" Duy Lipy, "What Was I Made For?" Billie Eilish oraz niezapomniany "I’m Just Ken" w wykonaniu Ryana Goslinga.