Fani hitu będą niepocieszeni. Gwiazda nie chce wrócić do słynnej roli

W lipcu 2023 r. do kin poszli nawet ci, którzy już dawno tego nie robili, bo wokół "Barbie" zrobił się ogromny hype (ang. szum medialny). Wszystko to złożyło się na niebotyczny sukces dzieła oryginalnego, niewpisującego się w żadną wieloletnią, dochodową franczyzę. Przy budżecie wynoszącym 145 mln dol. najnowsze dzieło Gerwig zarobiło niemal 100 razy więcej, czyli ponad 1,4 mld dol.