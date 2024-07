Poczuł się urażony. "Ale o co chodzi? Nie potrafię dobrze całować?"

"Myślę, że w tym filmie nie chodzi o to, jak znaleźli miłość. Jeśli zakończyłby się pocałunkiem, to uznalibyśmy, że właśnie o to chodziło w podróży Kate. Tymczasem jest to historia o powrocie Kate do tego, co kocha, do jej pasji, jaką jest pogoń za tornadami i poznawanie ich tajemnic. Dlatego w ostatecznej wersji filmu znalazła się scena, która podkreśla, że zanim pojawiła się miłość, bohaterów połączyła pasja" – powiedział Glen Powell w wywiadzie dla "Variety".