Pokłócił się z Zamachowskim na środku jeziora. Przyjaciel wysadził go z łódki

"Poluś został na brzegu i to był bardzo dobry wybór. Ja nie łowię ryb, mimo że jestem Mazurem, bo niepokoi mnie to, że nic nie robię i jestem zdany na łaskę i zainteresowanie ryby, która ma wszystko w nosie. Cały czas gadałem na tej łódce. Po trzech kartkach mój przyjaciel, który naprawdę nie zdał tej próby, wysadził mnie z łódki. Musiałem pół jeziora okrążyć, żeby wrócić do domu. To było słabe - wyznał Malajkat. Na ryby już razem nie jeżdżą, ale ich przyjaźń przetrwała.