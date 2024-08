Wojciech Malajkat traci stanowisko. Pracownicy żegnają aktora

Wojciech Malajkat to dobrze znany aktor - grał w takich filmach jak "Deja vu", "Ogniem i mieczem", "Nienasycenie", "Sztuka kochania", serii "Listy do M." i serialach, wśród których można wymienić "Na dobre i na złe", "Prawo Agaty". Jego doświadczenie jest niepodważalne. W trakcie swojej kariery został pedagogiem, a potem rektorem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Stanowisko to przestał pełnić w 2024 r.