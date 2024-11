Polacy szturmują kina. Takiego przeboju w tym roku jeszcze nie było

"Listy do M. Pożegnania i powroty" w ciągu czterech pierwszych dni wyświetlania obejrzało w kinach ponad 500 tys. widzów. Komedia cieszy się więc znacznie większą popularnością niż poprzednia część cyklu, która zgromadziła na starcie (w ciągu 3 dni) 288,5 tys. osób. Dodajmy, że "Listy do M. 5", które miały premierę w 2022 roku, obejrzało w sumie w kinach 1,5 mln widzów. Najnowsza może więc nawiązać popularnością do trzech pierwszych części cyklu, które gromadziły w kinach od 2,5 do 3 mln widzów.