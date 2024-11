"Jak tu teraz grać?". Zrobiła to na oczach tysiąca fanów Lady Pank

Na drugiej płycie Jan Borysewicz i spółka postanowili poszukać czegoś nowego, co jeszcze bardziej wzmocniłoby indywidualność zespołu i jego artystyczną autonomię. Stąd być może mniejsza liczba przebojów niż na wydanym rok wcześniej albumie "Lady Pank". Jednak i tu nie brakuje hitów: "To jest tylko rock and roll", "Czas na mały blues" czy "A to ohyda".