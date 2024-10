Totalna klapa polskiego filmu. Tego naprawdę nie da się oglądać

Polsko-indyjskiej koprodukcji nie da się obejrzeć, głównie ze względu na jakość animacji. Nawet w okresie raczkowania grafika cyfrowa potrafiła lepiej wyglądać. "Najbardziej boli to, w co hinduski zespół włożył - nie mam wątpliwości - całe serce. Animacja. To, co trafiło na ekran, jest gorsze od króciutkich animacji z gier komputerowych przed 2000 rokiem. (...) Dzisiaj nikt, żaden nastolatek nie zaakceptuje tego, co pokazano na ekranie. Festiwal żenady" – napisała Magda Walma w swojej recenzji.