Polacy wybrani przez Akademię! Na liście Komasa, Pacewicz i dwie piekielnie zdolne Polki

Rok 2020 daje nieźle w kość filmowcom. Wielu z nich w ogóle nie mogło pracować. Pandemia przerwała pracę na planach filmowych, zablokowała kina i tym samym ich źródło dochodu. Osłodzeniem tych trudnych miesięcy będzie pewnie dla wielu zaproszenie od Akademii Filmowej. To jedno z najważniejszych wyróżnień dla wielu filmowców - członkostwo w Akademii, która przyznaje co roku Oscary.

Do bycia członkiem Akademii zaproszono Jana Komasę i Mateusza Pacewicza. Obaj panowie zostali wyróżnieni za film "Boże ciało" , nad którym razem pracowali. Nie trzeba chyba przypominać, że "Boże ciało" było nominowane do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

Co jest dla nas ważne, to obecność na liście dwóch Polek. Wyróżniono Magdalenę Szwarcbart, reżyserkę castingu. Odpowiadała m.in. za " Zimną wojnę " i " Listę Schindlera ".

Wyróżnienia w 2020 r. są szczególne. Postarano się o to, by 45 proc. zaproszonych artystów stanowiły kobiety, 36 proc. miejsc na liście stanowią natomiast mniejszości etniczne/rasowe. Zwrócono też uwagę, by nowi członkowie pochodzili z rożnych państw. I tak 49 proc. nowych członków to przedstawiciele 68 państw.