Polski film powalił światowe media. Będzie Oscar?

"Chłopi" to nowe dzieło twórców "Twojego Vincenta". Film jak na razie zbiera świetne recenzje zagranicznych krytyków. To sprawia, że ma spore szanse, by zaistnieć na nadchodzących rozdaniach nagród filmowych. A zwłaszcza na Oscarach, jeśli zostanie zgłoszony przez Polskę.