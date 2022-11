Polski hit w kinach. Tradycji stało się zadość. Złe recenzje i tłumy widzów

"Listy do M. 5" od lat mają swoich wiernych wielbicieli. Pierwszą część filmu, która miała premierę w kinach w 2011 roku, obejrzało 2,56 mln widzów (otwarcie – 367,4 tys. osób). Był to najlepszy wynik w sezonie. Cztery lata później druga część zgromadziła 2,97 mln widzów (otwarcie – 588,4 tys. osób) i tylko minimalnie (o około 35 tys. biletów) przegrała z "Gwiezdnymi wojnami: Przebudzeniem mocy". Widownia "Listów do M. 3" przekroczyła pułap 3 mln widzów (zdecydowany numer jeden w 2017 roku). Czwarta część z powodu pandemii nie trafiła do kin i można ją było oglądać jedynie w serwisie streamingowym Player.