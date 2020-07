Polski reżyser Tommy Wiseau zwyciężył. Ukrył fakt, że jest Polakiem

Latami Tommy Wiseu rozpalał wyobraźnię kinomanów. Kim jest reżyser największego gniota w dziejach, "The Room"? Teorii na temat ekscentrycznego filmowca krążyło bez liku.

Jedna, mówiąca, że Tommy Wiseu jest Polakiem, nazywa się Tomasz Wieczorkiewicz i pochodzi z Poznania, okazała się prawdziwa. Potwierdził ją reżyser Rick Harper w dokumencie "Room Full of Spoons".

"Disaster Artist" - polski zwiastun

"Proszę nie dodawać daty urodzenia do tego artykułu. Rzadko podajemy daty urodzenia w przypadku osób, które nie chcą, by takie informacje były jawne. Niewątpliwie należy do nich Wiseau".