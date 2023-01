Hit NetfIksa "podbija" świat. Znów przyniósł wstyd Polsce

Blanka Lipińska nie ukrywała wówczas, że jest trochę rozczarowana werdyktem amerykańskiego jury. Erotyk zdobył bowiem aż sześć nominacji. Pisarka liczyła na więcej nagród: "Miałabym pewnie inną minę, gdybym wygrała w głównej kategorii, czyli najgorszy film, ale nie martwcie się i tak wygrałam w jednej, co stanowi rekord w tym kraju, ponieważ nigdy nikt z Polski nie był ani nominowany do tej nagrody, ani tym bardziej tej nagrody nie wygrał. Kiedy pisaliśmy scenariusz do "365 dni", powiedziałam: - Bardzo bym chciała, żebyśmy za film dostali Złotą Malinę. Na Oskara szans nie mamy, ale Złota Malina jest czymś, co jest drugie w kolejności i ją dostaniemy".