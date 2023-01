Polski thriller erotyczny podbije świat? "Nie boimy się krytyki"

W erotycznych produkcjach cały ciężarach filmu spoczywa jednak na barkach aktorek. W przypadku "Pokusy" na barkach 23-letniej Heleny Englert, dla której jest to pierwsza duża rola w filmie. Helena jest córką Jana Englerta i Barbary Ścibakówny. Śmiało można więc powiedzieć, że atmosferą filmu i teatru oddychała przez całe swoje życie. Po maturze postanowiła zdobyć aktorskie wykształcenie w Ameryce. W 2019 roku rozpoczęła naukę w nowojorskiej uczelni Tisch School of the Art.